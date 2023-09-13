Zonguldak'taki maden cinayetinin ardından... İşletme müdürü, ülkücülerle 'kömür' görüşmesinde!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 18:09

Güncelleme: 13.09.2023 - 18:17

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında saat 14.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 4 madenciden 1'i hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı olarak çıkarıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madendeki vardiyada 280 kişinin çalıştığını, göçüğün olduğu bölgede ise 4 işçinin çalıştığını söyledi.-450. kotta meydana gelen göçüğün nedeninin patlama değil tavan çökmesi olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylenmiyor” diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin yaralı olduğunu söyledi.

MÜESSESE MÜDÜRÜ AKP’Lİ ÇIKTI

Maden cinayetinin ardından işletme müdürünün siyasi kimliği de dikkat çekti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletmesi'nde önceki müessese müdürü Ali Hekim'in emekli olması üzerine 2021 yılının Ekim ayında Maden Yüksek Mühendisi Faik Alp atandı. Faik Alp, geçmişte AKP Kars Milletvekili Aday Adayı ve Kars Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu.

ÜLKÜCÜLERLE 'KÖMÜR İSTİŞARESİ'

Bugün yaşanan facianın ardından sosyal medyada yer alan bir fotoğraf ise oldukça tartışma yaratacak türden. Sözkonusu fotoğrafta, TTK Armutçuk müessese Müdürü Faik Alp ve Kozlu TTK Müessese Müdür Yardımcısı Enerji Bir Sen Batı Karadeniz Şube Başkan Sedat Güngör’ün MHP'nin gençlik yapılanması olan ülkü ocaklarının il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği görülüyor. Yapılan paylaşımda, görüşmede ‘kömür ile alakalı istişarelerde’ bulunulduğu belirtiliyor.

İlgili paylaşımı yapan Alaplı Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Ören, fotoğrafa şu notu düşmüş:

“Ülkü Ocakları il başkanımız Gökmen Karalı Teşkilat Başkanımız Volkan Yüksel il Ocak yöneticimiz Kadir Şahin Başkal TTK Armutçuk müessese Müdürü Faik Alp bey, Kozlu TTK Müessese müdür yardımcımız Enerji Bir Sen Batı Karadeniz Şube Başkan Sedat Güngör bey Meteryal ve sondaj servisi Şefimiz Faruk Yolaç bey Bölüm Hazırlık şef muavini Erdal Gümüş bey ile birlikte bölgemizin can damarı kömür ile alakalı istişarelerde bulunduk”

CUMHURİYET GÖÇÜĞÜ SORDU, 'NORMAL' DEDİ

Kaza sonrası, fotoğrafta yer alan isimlerden Kozlu TTK Müessese Müdür Yardımcısı Enerji Bir Sen Batı Karadeniz Şube Başkanı Sedat Güngör'e ulaştık. Güngör, kazaya ilişkin “İş bitiminde tavanda bir göçük meydana geldi. 3’ü yaralı 1 tane vefat eden arkadaşımız var. Tamamen tahmin edilemeyen, görülmeyen bir kaza” dedi.

Güngör, bir kişiye mezar olan kazada ihmal olup olmadığı yönündeki sorumuz üzerine ise “Bu işte olabilir. Allah rahmet eylesin. 4 kişi de ölebilirdi. Olabilir” dedi.

“NE İŞ YAPTIKLARINI BİLMİYORUM”

Güngör, ülkü ocakları başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin sorduğumuz soruya da “Madenci, sendikacı olduğumuz için kömür üzerine konuşuruz. Kömür işi mi yapıyor bilmiyorum. Bulunduğum ortamda karşılaştık, çok yakın tanımıyorum onu. Ne iş yaptıklarını da bilmiyorum” yanıtını verdi.