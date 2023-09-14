Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi... Önlemler hep yetersiz!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:22

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında dün meydana gelen göçükte Ramazan Yıldırım adında işçi yaşamını yitirirken 6 işçi yaralandı. Göçük akıllara 14 Ekim 2022’de Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen, 43 işçinin ölümüne neden olan maden katliamı getirdi. TTK’nin 2022 faaliyet raporunda TTK bünyesinde olan yaralanmalı kazalarının yüzde 10’unun Armutçuk Müessesesi’nde yaşandığı belirtilmişti.

Amasra ile ilgili tartışmalar güncelliğini korurken dünkü olay Sayıştay’ın 2019’da dün kazanın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi ile ilgili bir raporu gündeme getirdi. Müessedeki birçok soruna dikkat çeken raporda, 836 yeraltı (321’i kazı işçisi), 152 yerüstü işçisi olmak üzere toplam 988 kaydı açık işçisi bulunduğuna dikkat çekildi. Sağlıklı üretim yapılabilmesi için gereken kadroya göre işçi sayısında yüzde 33 oranında bir eksiklik olduğuna da vurgu yapıldı. Raporda, “Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı görülmüştür” denildi.

Sayıştay raporunda ayrıca, iş güvenliği konusuna ilişkin, “Müessese ocaklarında meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasında zaman zaman aksamalar olması, risklerin artmasına, müessesede işgücü ve üretim kayıplarının yanında işçilerin tozdan kaynaklanan hastalıklara yakalanmasına yol açmaktadır. Taban ve tavan yollarında gelişigüzel atılmış malzemelerin bulunması, galeri ve desandrelerde insan geçişinin engellenmesi, tutamakların olmaması, kesit daralması, taban kabarması nedeniyle yolların bozulması, yollardaki su birikintileri gibi pek çok etkenin kazaların olmasına yol açtığı anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Raporun öneriler kısmında ise iş kanunu, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve tozla mücadele yönetmeliği mevzuatlarına titizlikle uyulması gerektiği ve bu doğrultuda her önlemin alınması gerektiğine vurgu yapıldı.