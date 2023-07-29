1 kilo altını telefon dolandırıcılarına kaptırdı!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 13:27

Güncelleme: 29.07.2023 - 13:28

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan T.F.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek kadından evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F., evdeki 1 kilogram altınla 3 bin 790 dolar ve 265 Euro’yu bir torbaya koyarak şüphelilere teslim etti.

Olayın ardından durumdan şüphelenen T.F., emniyete giderek şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

T.F.’nin altınları teslim ettiği yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F.’den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi.

DOLANDIRICI YAKALANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38) polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A.’nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.