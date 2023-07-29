1 kilo altını telefon dolandırıcılarına kaptırdı!

Bakırköy’de bir kadın, polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınları isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. Kadın, 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 Euro’yu bir poşete koyarak dolandırıcılara verdi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 13:27
1 kilo altını telefon dolandırıcılarına kaptırdı!
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşayan T.F.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek kadından evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F., evdeki 1 kilogram altınla 3 bin 790 dolar ve 265 Euro’yu bir torbaya koyarak şüphelilere teslim etti.

Olayın ardından durumdan şüphelenen T.F., emniyete giderek şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

T.F.’nin altınları teslim ettiği yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F.’den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi.

DOLANDIRICI YAKALANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38) polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A.’nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.


BAKırköy altın dolandırıcılık dolandırıcı

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