7 ilde 'sahte dekontla araç dolandırıcılığı' operasyonu: 11 tutuklama!
Aydın merkezli 7 ilde ikinci el araç sahiplerini sahte banka dekontları ile dolandıran 33 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç sahiplerini sahte banka dekontları ile kandırıp, parasını dolandıran şüphelileri tespit etti.
35 MİLYONLUK VURGUN!
Şüphelilerin bu yöntemle 150 kişinin toplam 35 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Bir süre takip edilen şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.
33 ADRESE BASKIN
Toplam 33 adrese, dün sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında olduğu 33 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ise ihtiyati tedbir kararı alındı. Aydın'a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 21'i adli kontrol olmak şartıyla 22 şüpheli, serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Daha kavurucu olanı geliyor!
- Yargı, RTÜK'e 'dur' dedi
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Poşet poşet uyuşturucu attı
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- 'Büyük hayal kırıklığı' dedi, istifa etti
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- Tahliyeler başladı