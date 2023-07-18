7 ilde 'sahte dekontla araç dolandırıcılığı' operasyonu: 11 tutuklama!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:45

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç sahiplerini sahte banka dekontları ile kandırıp, parasını dolandıran şüphelileri tespit etti.

35 MİLYONLUK VURGUN!

Şüphelilerin bu yöntemle 150 kişinin toplam 35 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Bir süre takip edilen şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

33 ADRESE BASKIN

Toplam 33 adrese, dün sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında olduğu 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ise ihtiyati tedbir kararı alındı. Aydın'a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 21'i adli kontrol olmak şartıyla 22 şüpheli, serbest bırakıldı.