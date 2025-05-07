Gümüşhane’de bir kişiye üç makam... ‘İlin sağlık sistemi bir kişi üzerinden yönetilir hale getirildi’

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:38

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş’ın, aynı zamanda Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimliği ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevlerini de fiilen yürüttüğünü ortaya çıkardı. Asıl görevi Sağlık Hizmetleri Başkanlığı olan Karataş, yaklaşık 6 aydır bu pozisyonlara da vekâlet ediyor.

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Uğur, “Kamu işleyişinde her alanda karşımıza çıkan liyakatsizlik ve yönetim kaosu ne yazık ki en kritik alan olan sağlıkta da günden güne artmaktadır. Bunun en son ve güncel örneği Gümüşhane’de yaşanmaktadır. Atalarımız “Bir koltukta iki karpuz taşınmaz” derken Gümüşhane’de bir şahıs, tek bir koltukta oturarak 3 ayrı sıfatı kuşanmış durumdadır” dedi.

‘İDARİ İŞLEYİŞ TIKANDI’

Başhekim Op. Dr. Fatma Hicran San’ın uzun süredir raporlu olması nedeniyle resmi imzaların Karataş tarafından atılmakta olduğunu belirten Uğur, “Başhekim sekreterliği de gelen başvuruları doğrudan kendisine yönlendirmektedir. Bu durum, fiilen tüm idari ve yönetsel süreçlerin Emre Karataş tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Yani koca bir il sağlık sistemi adeta tek bir kişi üzerinden yönetilir hale getirilmiştir. Karataş’ın durumdan şikayeti olmasa da il sağlık sisteminin işleyişi açısından şikayetler günden güne artmaktadır. Tek bir kişinin aynı anda birden fazla kritik pozisyonda görev yapması, kendisine ulaşılabilirliği azaltmakta ve bu da acil konularda dahi bazen zamanında müdahale ve karar imkanlarını ortadan kaldırmaktadır. Sağlık emekçileri mesaileri sırasında yaşadıkları sorunlarla ilgili muhatap bulamamakta, il sağlık sisteminin idari işleyiş süreçleri tıkanmakta ve bunların sonucu olarak da sağlık hizmetlerinin hızı ve niteliği düşmektedir” diye konuştu.

‘KOSKOCA GÜMÜŞHANE’DE BAŞKA BİRİ YOK MU?’

Sağlık alanındaki kördüğümleri büyük, küçük demeden duyurduklarını ve bu durumlar karşısında çözüm önerileri sunduklarını anımsatan Uğur, yetkililere, “Koskoca Gümüşhane’de bahsi geçen görevlerin liyakatle verilebileceği başka kişiler yok mudur? Özellikle sağlık alanındaki görev tanım ve dağılımları, idarenin ve saha işleyişinin nitelikli olabilmesi için yönetmeliklerle çerçevelendirilmiştir. Gümüşhane’de yaratılan görev karmaşası ise bu kurallara taban tabana zıttır. Bu ildeki görev dağılımını akla ve yönetmeliklere uygun hale getirerek il sağlık sistemini biraz olsun rahatlatma yoluna neden gidilmemektedir?” sorularını yöneltti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu sorunu çözmeye davet eden Uğur, “Konunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyor, Gümüşhane’de hem sağlık emekçisine hem yurttaşa eziyet haline gelen görev karmaşasının derhal çözülmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.