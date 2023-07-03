Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:38
Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan kırsal Kumlu Mahallesi mevkiindeki bir alışveriş merkezinde, akşam saatlerinde; alacak verecek nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede tartışma taş, sopa, bıçak, satır ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.


mardin

İlgili Haberler

Batman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı!

Batman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı!
Barlar Sokağı'nda kavga: 'Kelebekle' saldırdılar!

Barlar Sokağı'nda kavga: 'Kelebekle' saldırdılar!
Bursa'da kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı

Bursa'da kavgayı ayıran polislere saldırı: 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler