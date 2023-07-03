Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan kırsal Kumlu Mahallesi mevkiindeki bir alışveriş merkezinde, akşam saatlerinde; alacak verecek nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede tartışma taş, sopa, bıçak, satır ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- İzBB'den ceza açıklaması: AKP trolleri hedef alıyor
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Torununu korumak isterken canından oldu
- 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı