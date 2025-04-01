1 kişi hayatını kaybetmişti... Bıçaklı kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

1 kişi hayatını kaybetmişti... Bıçaklı kavga soruşturmasında yeni gelişme!
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:30

Yenimahalle'de bulunan Rıza Elitok Parkı'nda dün gece buluşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Yusuf Akbay (29) ile B.S. (20), H.S. (29) ve F.D. (29) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Akbay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından E.C.A., S.Ö., O.B., A.B., İ.M. ve S.G. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #kavga #park #tartışma #Kırıkkale

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