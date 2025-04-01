Kayseri'de bıçaklı kavgada kan aktı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki dün bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A.S. tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
M.A.S. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta dün çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.E. ve kardeşi M.E'yi gözaltına almıştı.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- CHP'den tepki gecikmedi!
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'