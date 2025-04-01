Kayseri'de bıçaklı kavgada kan aktı: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:01

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:02

Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki dün bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A.S. tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

M.A.S. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta dün çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.E. ve kardeşi M.E'yi gözaltına almıştı.