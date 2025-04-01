Tekirdağ’da bayram kana bulandı! 2 aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ’da bayram kana bulandı! 2 aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 08:57

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi’nde 30 Mart Pazar günü saat 19.30 sıralarında, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken, Cem T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. hastaneye kaldırılırken, Murtaza T.’nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #tekirdağ

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