Tekirdağ’da bayram kana bulandı! 2 aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi’nde 30 Mart Pazar günü saat 19.30 sıralarında, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken, Cem T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. hastaneye kaldırılırken, Murtaza T.’nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı