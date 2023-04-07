1 kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan AKP'li başkan tutuklandı

Şanlıurfa'da arızalanan otomobilin sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan AKP Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:13
1 kişi hayatını kaybetmişti: Kazaya karışan AKP'li başkan tutuklandı
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Kaza, Suruç-Birecik karayolunun Arat mevkisinde meydana geldi. 34 UG 5649 plakalı otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü İsmail Aslan, aracını yol kenarına çekti.

Otomobil sürücüsü İsmail Aslan dışarı çıkarak çekici beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen AKP Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan, kullandığı 34 GV 3077 plakalı otomobili ile yol kenarındaki İsmail Aslan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan İsmail Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan İlçe Başkanı Mustafa Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Şanlıurfa Suruç trafik kazası

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