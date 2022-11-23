'Pençe-Kılıç' protestosuna jandarma engeli: HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı
Pençe-Kılıç Harekâtı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine alınmadı. HDP’li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekillerinin bekleyişleri devam ediyor.
HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekâtı’nı protesto etmek istedi.
Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP’li grubu durdurdu.
İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı.
Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi. Grubun yolda bekleyişi devam ediyor.
DRONE'A SU ŞİŞESİ ATTI
Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, drone ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle drone'u uzaklaştırmak istedi.
Gelen tepkiler üzerine drone'lar uzak mesafeden görüntü almaya devam etti.
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