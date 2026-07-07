1 kişi ölmüştü: Düğündeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 5 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Salonun dışına taşan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül (22) ile 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Gönül, kurtarılamadı. Gönül'ün cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Ekipler, olaya karışan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; 2 şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin ise yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı. Polis, olaya karışan 3 şüpheliyi dün gözaltına aldı. Kaçan 2 şüpheli de bu sabah yakalanarak emniyete götürüldü. Böylece olaya karışan 5 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmaniye’mizde vatandaşlarımızın huzuruna, can güvenliğine ve kamu düzenine kasteden hiçbir girişime göz yumulmayacaktır. Suç işleyerek, silaha sarılarak veya firar ederek adaletten sıyrılabileceğini düşünenler; devletimizin kararlı iradesi ve güvenlik güçlerimizin kesintisiz takibi karşısında mutlaka hukuk önünde hesap verecektir" dedi.