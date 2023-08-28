1 kişi ölmüştü... Eskişehir'deki patlamanın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı: 'Deprem zannettik'
Eskişehir’de yaşanan patlamanın bilançosu hava aydınlandığında daha net bir şekilde göze çarparken, olayın yaşandığı evin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'ta dün gece meydana gelen patlamada Mustafa Eray Özdil (34) isimli şahıs hayatını kaybetmişti.
4’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düşen Özdil’in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırılmıştı.
HASAR SABAH OLUNCA ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın şiddetiyle evdeki eşyalar dışarı saçılırken, 3 araçta da maddi hasar oluşmuştu. Patlama sonrası sokak temizlenirken oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
4 katlı binanın en üst katında meydana gelen patlamada, daire mutfağının tamamen yıkıldığı görüldü. Evin salon pencerelerinin ise patlamayla birlikte yerinden sökülerek sokağa düştüğü belirlendi.
"DEPREM ZANNETTİK"
Savcılık, polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın nedenine ilişkin incelemesi sürerken, apartmanın karşısında oturan Meriç Özen, gece şiddetli patlama sesine uyandıklarını ifade ederek, “Karşı binada oturuyorum. Gece yarısı bir gürültü duyduk, ben de bu sırada evde uyuyordum. Çok büyük bir patlamaydı, deprem zannettik. Balkona çıktığımızda yangını gördük. Patlama sırasında aşırı bir ses geldi. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Daha sonra 1 kişinin öldüğünü öğrendik. Ben işten gelip uyumuştum, patlama sesine uyandım” dedi.
OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Apartmanın 4’ncü katındaki patlamada sokağa düşerek hayatını kaybeden Mustafa Eray Özdil’in olay sırasında eve yalnız olduğu, annesi, babası ve kardeşinin ise bir süredir Bodrum’da olduğu öğrenildi.
Özdil ailesinin acı haberin ardından Eskişehir’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.
Öte yandan Mustafa Eray Özdil’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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