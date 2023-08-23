Eskişehir’de yangın: Karayolu trafiğe kapatıldı!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:23

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:59

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide 12.50 sularında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, hızla büyüdü.

Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye müdahale için 200’ün üzerinde personel ile birlikte 14 arazöz, 5 su tankeri, belediye itfaiyeleri, maden itfaiyeleri ve su tankerleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ayrıca çevre mahallelerde yaşayan yurttaşlar da traktörleri, su tankerleri ve insan gücüyle yangının söndürülmesine destek veriyor.

Yangının söndürülmesine destek vermesi amacıyla bölgeye var olanlara ilave olarak 2 adet yangın söndürme helikopterinin ve 1 adet yangın söndürme uçağının da sevk edildiği öğrenildi.,

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.