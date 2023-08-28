Eskişehir'de 4 katlı binada korkutan patlama: 1 ölü

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:09

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:48

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'ta bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BALKON CAMINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin balkon camından aşağıya düştüğü belirlendi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı. Olayla ilgili incelme başlatılırken, ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Eskişehir’de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil’in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil’in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi.

Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerindeki patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 4’ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü.

İtfaiye ve polis ekiplerince patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.