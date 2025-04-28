1 kişinin öldüğü park yeri kavgasındaki yeni gelişme: 3 gözaltında
İstanbul Büyükçekmece'de park yeri yüzünden tartıştıkları 1 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'de park yeri yüzünden tartıştıkları 1 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 26 Nisan günü saat 17.58'de meydana gelen olayda, Atakan Gülsever 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet edilmişti.
Buluşmaya gelen kişilerle Gülsever arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gülsever başından silahla vurulurken, yanındaki bir kişi ise bacağından yaralanmıştı.
3 GÖZALTI
Atakan Gülsever hayatını kaybederken, bacağından yaralanan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparak, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Yapılan çalışmalar sonunda İ.H., M.H. ve M.K.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 adet tabanca da ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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