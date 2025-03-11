Batman'da silahlı, bıçaklı 'park yeri' kavgasında kan aktı: Yaralılar var...

Batman'ın Kozluk ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Batman'da silahlı, bıçaklı 'park yeri' kavgasında kan aktı: Yaralılar var...
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:43

Kozluk ilçesi Yukarı Güneşli Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde dün akşam saatlerinde araç park yeri nedeniyle Cengiz Baycu (53) ile Muharrem Aytar (33) ve Fahrettin Aytar (61) arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tüfekle vurulan Muharrem Aytar, ensesinden giren 3 saçmayla ağır yaralandı. Cengiz Baycu ve Fahrettin Aytar ise bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baycu ve Fahrettin Aytar Kozluk Devlet Hastanesi’ne, Muharrem Aytar ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Baytar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


Etiketler: #batman #kavga #bıçaklı kavga

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