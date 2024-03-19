1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme!

Şahinbey ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:31
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi’nde 16 Mart 2023 tarihinde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; gün içerisinde tartışan ve husumetli olan iki şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 GÖZALTI!

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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