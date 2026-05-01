1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün İstanbul'da bazı yollar kapatıldı. Peki, 1 Mayıs Cuma günü otobüsler, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? 1 Mayıs 2026 toplu taşıma ücretsiz mi?

1 MAYIS'TA İETT (TOPLU TAŞIMA) ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz." ifadesi yer aldı.

MARMARAY VE METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.