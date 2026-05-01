Meteoroloji açıkladı: 1 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde bugün (Cuma) hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, bugün (Cuma), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 12°C
Doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 12°C
Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAKARYA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ANTALYA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
RİZE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı