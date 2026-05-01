Meteoroloji açıkladı: 1 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde bugün (Cuma) hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bugün (Cuma), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 12°C

Doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ANTALYA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

RİZE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı