Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 1 Mayıs alarmı... 4 ilçede tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

1.05.2026 08:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta 4 ilçede tüm eylem ve etkinlikler için yasak kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, yasağın Taksim'in de içinde yer aldığı Beyoğlu ile birlikte Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerini kapsadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde eylem yasağı kararı aldı.

Açıklamada, 4 ilçe için yasak kararı alındığı belirtilerek "1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır" denildi.

KADIKÖY VE KARTAL'A İZİN

Valiliğin açıklamasında şunlar denildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda;

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde;

-DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında,

-TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00 – 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır.

Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır.

İstanbul’umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce;

YASAK ÜSTÜNE YASAK!

Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır.

İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir. Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

İlgili Konular: #istanbul valiliği #1 Mayıs #eylem yasağı

İlgili Haberler

İstanbul'da '1 Mayıs' ablukası... Metro, vapur ve çok sayıda yol kapatıldı! İstanbul’da 1 Mayıs öncesi Valilik yasakları gece yarısı devreye girdi. Çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapatılırken Şişhane, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları hizmet dışı bırakıldı. İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının da Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu taşıması yasaklandı.
Emekçi açlık sınırının altındaki ücretlerle perişan, iktidar ise işsizlik fonundaki devlet katkısını düşürme derdinde: Yoksulluğun gölgesinde 1 Mayıs Emekçiler bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için meydanlarda olacak. Vergi ve gelir adaletsizliğine, hayat pahalılığına, yoksulluğa hayır diyecekler. Milyonlarca işçi, açlık sınırının altındaki ücretlerle geçinmeye çalışırken, iktidar ise işsizlik sigortası fonundaki devlet katkısını yarıya düşürdü.
Türkiye’de 1 Mayıs programları belli oldu: Taksim’e yasak sürüyor, işte il il adresler! Türkiye genelinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı programları belli oldu. İstanbul Valiliği Taksim’e yönelik ablukayı bu sene de sürdürürken, Kadıköy ve Kartal başvuruları kabul edildi. İşte il il, 1 Mayıs programları…