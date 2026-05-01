1 Mayıs'ta emekçiler Gündoğdu'da tek ses oldu: 'Geçinemiyoruz'

İzmir’de Gündoğdu Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde binlerce emekçinin buluşma noktası oldu. Sendikalar, meslek odaları ve siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda; ekonomik kriz, gelir adaletsizliği ve emekçilerin yaşadığı sorunlar öne çıktı.

Aralarında DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası’nın da bulunduğu 1 Mayıs Tertip Komitesinden Türk-İş Ege Bölge temsilcisi Hayrettin Çakmak ve DİSK Ege Bölge temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin açıklamada bulundu. Ardından Selda Bağcan konser verdi. Binlerce yurttaş, İzmir'de coşkulu bir şekilde 1 Mayıs'ı kutladı.

ÇAKMAK: 'BİZ YOKSULLAŞIRKEN PATRONLAR ZENGİNLEŞİYOR'

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışanların ekonomik koşullarına, gelir adaletsizliğine ve toplumsal eşitsizliklere dikkat çekti. Çakmak, emekçilerin yaşamının her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, “Alım gücümüz hızla düşüyor. Daha uzun saatler boyunca daha düşük ücretlerle ve daha güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanıyoruz” dedi.

Ekonomik sistemdeki dengesizliğe vurgu yapan Çakmak, “Biz yoksullaşırken bankalar, şirketler, holdingler kar rekorları kırmaya devam ediyor. Geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vergi sistemine de eleştiriler yönelten Hayrettin Çakmak, “Bu düzende vergide adalet yok. İşçiler patronlardan fazla vergi veriyor” diye konuştu.

Gençlerin geleceğe dair umutlarının azaldığını dile getiren Çakmak, “Bu düzen umudu kalmayan gençlere yurt dışına bir hayal bırakıyor” dedi.

“KADINLAR GÜVENCESİZ BIRAKILIYOR”

Kadınların yaşadığı sorunlara da değinen Çakmak, “Bu düzende yaşamın her alanında eşitsizlikle, şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar güvencesiz bıraktırılıyor” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİYE SAYGI YOK, DOĞA TAHRİP EDİLİYOR”

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, emeklilerin yaşam koşullarına ve çevre sorunlarına dikkat çekerek, “Bu düzende emeklilere saygı yok, insana yaşam hakkı yok. Ekolojik denge bozuluyor. Kentler rant uğruna yok ediliyor” şeklinde konuştu.

Emekçilerin ortak mücadelesine vurgu yapan Çakmak, “Biz emekçiler adaletli bir düzene barış ve demokrasiyi kuracak kadar güçlüyüz. Halkların omuz omuza mücadelesini güçlendirmeye, barışı birlikte inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YETER Kİ BİRLEŞELİM”

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma çağrısı yapan Çakmak, “Yeter ki tek başına kurtuluş olmadığını bilelim. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Emeğimizin hakkı için, gelirde, vergide, ülkede adalet için, yurtta ve emeğimiz için, dünyada barış için, 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günümüz kutlu olsun arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTEKİN: 'EMEKÇİLER HAKKINI ARIYOR'

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin de, emekçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. Konuşmasına emekçilere selam göndererek başlayan Gümüştekin “Selam olsun alın teriyle yaşayanlara. Selam olsun hayatı var ederek üretenlere. Selam olsun işçilere, emekçilere, emeklilere, kamu emekçilerine, kadınlara, gençlere, tarlada, fabrikada, atölyede, ofiste çalışanlara selam olsun” dedi.

'MÜCADELE VE DAYANIŞMA' VURGUSU

Gümüştekin, konuşmasında toplumsal muhalefetin farklı kesimlerine de değinerek, “Selam olsun haksız diye tutuklanan Gezi direnişçilerine, akademisyenlere, öğrencilere, belediye başkanlarına, milletvekillerine, basın emekçilerine, sendikacılara, tüm siyasi tutsaklara selam olsun. Ve selam olsun tüm direnenlere, boyun eğmeyenlere, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütenlere” diye konuştu.

“YOKSULLUK VE ADALETSİZLİK ARTIYOR”

Ekonomik koşullara dikkat çeken Deniz Şahin Gümüştekin, emekçilerin giderek yoksullaştığını belirterek, “Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil, içinde yaşadığımız düzeni bütün yönleriyle teşhir etmek ve onu değiştirmek irademizi ortaya koymak için bir aradayız. Çünkü bu ülkenin tüm değerlerini yaratan bizler, emeğiyle yaşayan milyonlar, her geçen gün daha fazla yoksullaşan, daha güvencesiz hale getirilen bir hayatla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Gümüştekin, “Ücretlerimiz enflasyon karşısında erirken hayat pahalılığı dayanılmaz bir noktaya ulaşmış, gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşmiştir. Zengin daha zengin olurken emekçiler giderek yoksullaştırılmıştır” dedi.

“VERGİ YÜKÜ EMEKÇİNİN SIRTINDA”

Vergi sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Gümüştekin, “Vergi yükü çalışanların sırtına yıkılmış, emeğiyle geçinenler daha yılın başında ağır kesintilerle karşı karşıya bırakılmıştır” diye konuştu.

İktidar politikalarını da eleştiren Gümüştekin, “Zam, zulüm, işkence işte iktidarın politikaları ülkeyi derin bir yoksullaşma sürecine sürüklemiştir. Emekçiler kaybederken sermaye büyümektedir” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Emeklilerin yaşadığı zorluklara değinen Deniz Şahin Gümüştekin, “Emekliler açlıkla sınanmakta, pazarda geride kalan ürünleri toplamak zorunda bırakılmakta, askıda ekmek uygulamalarına mahkûm edilmektedir. Geçinemedikleri için yeniden çalışmak zorunda kalan emekliler ağır işlerde yaşamlarını yitirmektedir” dedi.

KADINLAR VE TOPLUMSAL EŞİTLİK

Kadınların yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Gümüştekin, “Kadınlar hem çalışma hayatında hem toplumsal yaşamda çok yönlü eşitsizlik ve şiddet sarmalının içine itilmektedir. Kadın cinayetleri durdurulamamakta, çocuk istismarı vakaları artmaktadır” diye konuştu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla birlikte kadınların yaşam hakkı daha güvencesiz hale getirilmiştir. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerekmektedir” dedi.

'LGBTİ+ VE EŞİTLİK' VURGUSU

Toplumsal ayrımcılığa da değinen Gümüştekin, “LGBTİ+ bireyler hedef gösterilmekte, ayrımcılığa ve nefret söylemine maruz bırakılmaktadır. Hiç kimse kimliğinden dolayı yalnız değildir, yalnız bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE HUKUK ALANINDA SORUNLAR

Sağlık çalışanlarının koşullarına dikkat çeken Deniz Şahin Gümüştekin, “Sağlık çalışanları ağır iş yükü, düşük ücretler ve artan şiddet ortamı altında görev yapmaktadır. Hastaneler şiddetin sıradanlaştığı alanlara dönüşmüştür” dedi.

Hukuk sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gümüştekin, “Savunma hakkının teminatı olan baroların yapısı zayıflatılmakta, hukukun üstünlüğü ilkesi aşındırılmaktadır” diye konuştu.

DOĞA TALANI VE EKOLOJİK YIKIM

Doğa ve çevre konularına da değinen Gümüştekin, “Bu düzen yalnızca emeği değil doğayı ve yaşam alanlarımızı da talan etmektedir. Ormanlar, dereler, kıyılar, tarım alanları rant uğruna yok edilmektedir” dedi.

Deniz Şahin Gümüştekin, “Akbelen Ormanı’nda, Bergama Avlacık’ta, Kaz Dağları’nda ve Erzincan’da yaşananlar bu talanın en somut örnekleridir. Doğa bir meta değildir, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda birlik ve mücadele çağrısı yapan Gümüştekin, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Direne direne kazanacağız” dedi.