Ankara'da 1 Mayıs mitingi... On binlerce emekçi Tandoğan Meydanı'nda buluştu

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla organize edilen programda, katılımcılar kortejler halinde alana ilerlerken geniş katılım dikkat çekti.

Programa, bazı siyasi partilerin il ve ilçe örgütleri, çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci hareketleri katıldı. ODTÜ öğrencileri, yürüyüş kortejinde geleneksel koşularını yaparak Tandoğan Meydanı’na yürüdü. Öğrenciler, "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları attı. Doruk Madencilik işçileri de korteje katılarak destek verdi.

AKM önünde bir araya gelen kalabalık, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan’daki miting alanına yöneldi. Alanda, "Yaşasın 1 Mayıs", "Sağlıklı bir gelece için yaşasın 1 Mayıs", "1 Mayıs'ta omuz omuza! Emek, adalet, özgürlük", "Yarınlar bizim, meydanlar işçilerin", "Çocuklarımızı cezaevine değil, üniversiteye yollayacağız", "Yolsuzluğa, talana, özelleştirmeye hayır", "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız", "Güvenli okullar, insanca yaşam için birleşelim bu karanlık bitsin", "Geleceğimizi kurtaralım" pankartları ve dövizleri yer aldı.

Kortejdeki yurttaşlar, "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Eğitimde şiddet istemiyoruz", "İsyan, devrim, özgürlük", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları attı.

Eğitim Sen kortejinde yer alan öğretmenler, beyaz önlüklerine eğitimde yaşanan sorunları yazarak protesto etti.

Güvenlik kontrollerinin ardından gruplar, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan Meydanı’na giriş yaptı.

TUTUKLU GAZETECİLER UNUTULMADI

Mitingde tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ da unutulmadı. Tutuklulukları alkışlarla protesto edildi ve selam gönderildi.

İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A SELAM GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a da selam gönderildi.

DORUK MADEN İŞÇİLERİ DE ALANDA

Hakları için 9 gün açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri de 1 Mayıs'a katıldı. Maden işçileri korteje katılarak Tandoğan Meydanı'na yürüdü.