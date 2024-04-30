1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

Resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Peki, 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:10
1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak statüsünde yer almaktadır. Peki, 1 Mayıs' ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta  metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. 

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacak.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz ulaşım seferlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.


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