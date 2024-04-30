1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?

İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kapatılacak yollarda kısıtlama 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşımındaki kısıtlamalar kısıtlamalar 05.30'ta başlayacak. Peki, 1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:12
1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?
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İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiğini açıkladı. Peki, 1 Mayıs'ta ulaşımda kısıtlama: Bugün metrobüs, metro, marmaray, vapur çalışıyor mu? Otobüs seferleri yapılacak mı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, 1 Mayıs'ın "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenmesi amacıylagerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamalarının ise saat 05.30 itibarıyla başlatılacağı aktarıldı.

1 MAYIS'TA ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

1 MAYIS'TA HANGİ METRO HATLARI KAPATILACAK?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

1 MAYIS'TA HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPATILACAK?

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

1 MAYIS'TA VAPUR SEFERLERİ YAPILACAK MI?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınmaması,

Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine” yolcu taşınmaması,

Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

1 MAYIS'TA MARMARAY AÇIK MI?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,


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