1 Mayıs'ta çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken mesai arkadaşları yardıma koştu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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