1 Mayıs'ta çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:30

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:30

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken mesai arkadaşları yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.