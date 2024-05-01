1 Mayıs'ta çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:30
1 Mayıs'ta çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı
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Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken mesai arkadaşları yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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