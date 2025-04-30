Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:28

Bu yıl perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil kapsamında olacak.Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, İETT, Marmaray, İZBAN otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplu taşıma bedava mı?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

1 MAYIS METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.