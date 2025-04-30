1 Mayıs'ta metro, metrobüs, İETT, Marmaray, İZBAN otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplu taşıma bedava mı?
Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatillerden biri olarak kabul edilen 1 Mayıs 2025 Perşembe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, İETT, Marmaray, İZBAN otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplu taşıma bedava mı?
Bu yıl perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil kapsamında olacak.Peki, 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, İETT, Marmaray, İZBAN otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü toplu taşıma bedava mı?
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.
1 MAYIS METRO, MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.
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