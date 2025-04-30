1 Mayıs öncesi Ankara'da operasyon: 16 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye genelinde 1 Mayıs öncesi operasyonlar sürüyor. Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket'e yönelik soruşturmada, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Mayıs öncesi Ankara'da operasyon: 16 kişi hakkında gözaltı kararı
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:03

1 Mayıs öncesi yapılan ev baskınları ve gözaltılar Ankara'ya da sıçradı.

Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket'e yönelik soruşturmada, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca" yürütülen soruşturmalar kapsamında, "THKP-C/Devrimci Hareket tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden propaganda yaptıkları, il yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen kişilerin" yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 16 kişinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, kişilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.


Etiketler: #Operasyon #1 Mayıs #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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