Yayınlanma: 30.04.2025 - 19:38

Güncelleme: 30.04.2025 - 19:38

İstanbul Valiliği tarafından yapılan remi açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da bazı metro ve tramvay hatları ile metrobüs seferlerinde değişikliğe gidildi. Peki, 1 Mayıs'ta metrolar, metrobüs çalışıyor mu? Yarın İstanbul'da metrolar açık mı?

1 MAYIS'TA M2 METROSU ÇALIŞACAK MI?

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren sefere kapatılacak.

YARIN HANGİ METROLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) durakları kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı ve Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferlere kapatılacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesine karar verildi.

1 MAYIS'TA METROBÜS ÇALIŞACAK MI?

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılmasına karar verildi.

DNEIZ MOTORLARI ÇALIŞACAK MI?

Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesine karar verildi.