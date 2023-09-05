1 milyon kişiyi zehirleyeceklerdi... 9 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:46

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:51

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunu çerçevesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Sevkiyata ilişkin şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi, araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38) ve M.E.D. (23) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda ayrıca uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı temin edilen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) adlı şüpheliler de şehrin çeşitli noktalarında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler dün ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplamda 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanı zehirleyecek büyüklükte olduğu, yapılan başarılı operasyon ile bunun önüne geçildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını duyurmuştu.