167 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı!
Şanlıurfa'da kent merkezi ile Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, şehrin girişinde 2 aracı, Birecik'te ise 1 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
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