167 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı!

Şanlıurfa'da kent merkezi ile Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:52
167 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı!
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, şehrin girişinde 2 aracı, Birecik'te ise 1 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.


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