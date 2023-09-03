Esendere'de büyük uyuşturucu operasyonu: İşte o görüntüler...

Yayınlanma: 03.09.2023 - 13:29

Güncelleme: 03.09.2023 - 13:34

Yüksekova Esendere Gümrük sahasında İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR’da 153 kilogram eroin yakalandı.

Yapılan açıklamada “02.09.2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük sahasına gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 48928578416 T.C. kimlik numaralı Fesih TEMEL isimli şahsın sevk ve idaresindeki 34FG1071/73KA714 çekici/dorse plakalı “Malto Dextrine” ticari tanımlı eşyanın bulunduğu TIR cinsi aracın yapılan X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı arama neticesinde; ön analizinde eroin uyarısı veren 6 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 153 kg. uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Olaylar ile ilgili şüpheli şahıs hakkında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır” dendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Zehir tacirlerine geçit yok. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kg eroin yakalanmıştır.

Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek.”