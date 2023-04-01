1 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
1 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 1 Nisan iftar saatleri kaç?
"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
İSTANBUL --- 01.04.2023 --- 19:35:00
ANKARA --- 01.04.2023 --- 19:19:00
İZMİR --- 01.04.2023 --- 19:41:00
ADANA --- 01.04.2023 --- 19:07:00
ADIYAMAN --- 01.04.2023 --- 18:56:00
AFYONKARAHİSAR --- 01.04.2023 --- 19:27:00
AĞRI --- 01.04.2023 --- 18:38:00
AKSARAY --- 01.04.2023 --- 19:13:00
AMASYA --- 01.04.2023 --- 19:07:00
ANTALYA --- 01.04.2023 --- 19:26:00
ARDAHAN --- 01.04.2023 --- 18:40:00
ARTVİN --- 01.04.2023 --- 18:44:00
AYDIN --- 01.04.2023 --- 19:38:00
BALIKESİR --- 01.04.2023 --- 19:38:00
BARTIN --- 01.04.2023 --- 19:22:00
BATMAN --- 01.04.2023 --- 18:45:00
BAYBURT --- 01.04.2023 --- 18:49:00
BİLECİK --- 01.04.2023 --- 19:30:00
BİNGÖL --- 01.04.2023 --- 18:48:00
BİTLİS --- 01.04.2023 --- 18:41:00
BOLU --- 01.04.2023 --- 19:24:00
BURDUR --- 01.04.2023 --- 19:28:00
BURSA --- 01.04.2023 --- 19:34:00
ÇANAKKALE --- 01.04.2023 --- 19:45:00
ÇANKIRI --- 01.04.2023 --- 19:16:00
ÇORUM --- 01.04.2023 --- 19:11:00
DENİZLİ --- 01.04.2023 --- 19:33:00
DİYARBAKIR --- 01.04.2023 --- 18:48:00
DÜZCE --- 01.04.2023 --- 19:26:00
EDİRNE --- 01.04.2023 --- 19:45:00
ELAZIĞ --- 01.04.2023 --- 18:53:00
ERZİNCAN --- 01.04.2023 --- 18:52:00
ERZURUM --- 01.04.2023 --- 18:45:00
ESKİŞEHİR --- 01.04.2023 --- 19:28:00
GAZİANTEP --- 01.04.2023 --- 18:59:00
GİRESUN --- 01.04.2023 --- 18:57:00
GÜMÜŞHANE --- 01.04.2023 --- 18:53:00
HAKKARİ --- 01.04.2023 --- 18:34:00
HATAY --- 01.04.2023 --- 19:03:00
IĞDIR --- 01.04.2023 --- 18:34:00
ISPARTA --- 01.04.2023 --- 19:27:00
KAHRAMANMARAŞ --- 01.04.2023 --- 19:01:00
KARABÜK --- 01.04.2023 --- 19:20:00
KARAMAN --- 01.04.2023 --- 19:16:00
KARS --- 01.04.2023 --- 18:38:00
KASTAMONU --- 01.04.2023 --- 19:16:00
KAYSERİ --- 01.04.2023 --- 19:07:00
KİLİS --- 01.04.2023 --- 19:00:00
KIRIKKALE --- 01.04.2023 --- 19:16:00
KIRKLARELİ --- 01.04.2023 --- 19:42:00
KIRŞEHİR --- 01.04.2023 --- 19:13:00
KOCAELİ --- 01.04.2023 --- 19:31:00
KONYA --- 01.04.2023 --- 19:19:00
KÜTAHYA --- 01.04.2023 --- 19:30:00
MALATYA --- 01.04.2023 --- 18:56:00
MANİSA --- 01.04.2023 --- 19:40:00
MARDİN --- 01.04.2023 --- 18:46:00
MERSİN --- 01.04.2023 --- 19:10:00
MUĞLA --- 01.04.2023 --- 19:35:00
MUŞ --- 01.04.2023 --- 18:44:00
NEVŞEHİR --- 01.04.2023 19:11:00
NİĞDE --- 01.04.2023 19:10:00
ORDU --- 01.04.2023 18:59:00
OSMANİYE --- 01.04.2023 --- 19:04:00
RİZE --- 01.04.2023 --- 18:49:00
SAKARYA --- 01.04.2023 --- 19:29:00
SAMSUN --- 01.04.2023 --- 19:06:00
ŞANLIURFA --- 01.04.2023 --- 18:53:00
SİİRT --- 01.04.2023 --- 18:41:00
SİNOP --- 01.04.2023 --- 19:11:00
ŞIRNAK --- 01.04.2023 --- 18:39:00
SİVAS --- 01.04.2023 --- 19:02:00
TEKİRDAĞ --- 01.04.2023 --- 19:41:00
TOKAT --- 01.04.2023 --- 19:04:00
TRABZON --- 01.04.2023 --- 18:52:00
TUNCELİ --- 01.04.2023 --- 18:51:00
UŞAK --- 01.04.2023 --- 19:32:00
VAN --- 01.04.2023 --- 18:36:00
YALOVA --- 01.04.2023 --- 19:34:00
YOZGAT --- 01.04.2023 --- 19:11:00
ZONGULDAK --- 01.04.2023 --- 19:24:00
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- İngiltere'de 'bozuk et' satanlara soruşturma