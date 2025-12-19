Her resmi tatilde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların gündeminde yer alırken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma bedava mı?
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Şu ana dek vapur, metrobüs, otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarına dair bir açıklama yapılmadı.