Her resmi tatilde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların gündeminde yer alırken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe toplu taşıma bedava mı?

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Şu ana dek vapur, metrobüs, otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarına dair bir açıklama yapılmadı.