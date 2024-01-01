1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?
Yılbaşı tatilini fırsat bilerek alışveriş merkezine gitmek isteyen yurttaşlar 1 Ocak AVM'ler açık mı diye araştırmalar yapıyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?
Yılbaşında AVM'ler açık mı sorusu pek çok kişinin araştırma konusu hâline geldi. Yılbaşında alışveriş merkezleri, yeni yılın ilk günü tatili fırsat bilen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genelde 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Tatil dolayısıyla 1 Ocak'ta da AVM'ler daha geç açılmaktadır. Örneğin bazı alışveriş merkezleri saat 14:00'ten itibaren hizmet vermektedir.
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