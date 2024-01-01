Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:00

Yılbaşında AVM'ler açık mı sorusu pek çok kişinin araştırma konusu hâline geldi. Yılbaşında alışveriş merkezleri, yeni yılın ilk günü tatili fırsat bilen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genelde 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Tatil dolayısıyla 1 Ocak'ta da AVM'ler daha geç açılmaktadır. Örneğin bazı alışveriş merkezleri saat 14:00'ten itibaren hizmet vermektedir.