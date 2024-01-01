1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?

Yılbaşı tatilini fırsat bilerek alışveriş merkezine gitmek isteyen yurttaşlar 1 Ocak AVM'ler açık mı diye araştırmalar yapıyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:00
1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?
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Yılbaşında AVM'ler açık mı sorusu pek çok kişinin araştırma konusu hâline geldi. Yılbaşında alışveriş merkezleri, yeni yılın ilk günü tatili fırsat bilen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor. Peki, 1 Ocak'ta AVM’ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri kaçta açılacak ve kaça kadar açık? 1 Ocak’ta AVM kaç ta açılıyor?

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genelde 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Tatil dolayısıyla 1 Ocak'ta da AVM'ler daha geç açılmaktadır. Örneğin bazı alışveriş merkezleri saat 14:00'ten itibaren hizmet vermektedir.


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