Ataşehir’de siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu

Ataşehir’de bir erkek şahıs, AVM otoparkında aracının içerisinde siyanür içerek intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:51
Ataşehir’de siyanür içen şahıs AVM otoparkında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Ataşehir’de bulunan Brandium AVM’nin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs, AVM otoparkında kendi aracının içinde siyanür içti.

Şahıs, ayrıca aracının üzerine "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı not bıraktı. Notu gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, siyanür maddesinden etkilenmemek için özel kıyafet giydi. Yapılan incelemede, siyanür içen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.


Ataşehir siyanür AVM otopark intihar

İlgili Haberler

Yeğen dehşeti... Halasını satırla öldürdü, intihar girişiminde bulundu!

Yeğen dehşeti... Halasını satırla öldürdü, intihar girişiminde bulundu!
Mersin'de dehşet: Ablasını öldürdü, ardından intihar etti

Mersin'de dehşet: Ablasını öldürdü, ardından intihar etti
İntihar oranının en yüksek olduğu 5 ülke... Türkiye kaçıncı sırada?

İntihar oranının en yüksek olduğu 5 ülke... Türkiye kaçıncı sırada?

En Çok Okunan Haberler