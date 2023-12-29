‘Çocuklarım aç’ diyerek aşağıya atlamıştı: O AVM’de pankartlı eylem!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 18:03

Güncelleme: 29.12.2023 - 18:03

Maltepe ilçesindeki bir AVM’de bir yurttaş kendini aşağıya attı. Yurttaşın “Açım, çocuklarım aç, 15 bin lira borcum var” diyerek boşluğa kendini bıraktığı iddia edilmişti.

42 yaşındaki şahıs ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı olduğu da bildirilmişti.

Toplumsal Özgürlük Partisi, söz konusu AVM’de pankartlı bir eylem yaptı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Maltepe Piazza Avm’de geçinemediğini ve borcu olduğunu söyleyerek intihar eden yurttaşımızı yaşamını yitirdiği noktada andık.

Asgari değil insanca yaşam çağrımızı her yerden haykırmaya devam edeceğiz. Bizleri ölüme sürükleyen bu sisteme karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!”