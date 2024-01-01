1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışacak mı?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:15

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:15

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın ilk günü olan 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinliklerle giren yurttaş Pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar işlem yapacak mı?

1 OCAK PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Özel sektörde yer almayan tüm kamu kuruluşları kapalı olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta kapalı olacaklar.