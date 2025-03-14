1 polis şehit olmuş, 21 sivil ölmüştü: Mardin'deki TIR kazalarına dair davada flaş gelişme!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:29

Mardin'in Derik ilçesine bağlı merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında 20 Ağustos 2022’de feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, iki araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken; TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu.

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

TIR ŞOFÖRLERİ, CEZA ALDI

Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS üzerinden katıldı.

Firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. de duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, Umut Gündüz’e ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan TCK’nin 85/2 maddesi uyarınca 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, Yunus Şataflı’ya da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan TCK’nin 85/2 maddesi uyarınca 16 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında ise, ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Şataflı’nın sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut Gündüz’ün sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına karar verdi.

‘DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANIŞ’

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, verilen hüküm hakkında yazılan gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanıklar ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının soruşturma ve dava aşamalarındaki ifadelerine yer verildi. Kararın sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Sanıklar Umut Gündüz ve Yunus Şataflı’nın olay tarihinde idarelerinde bulunan çekici ve buna bağlı yarı römork ile iniş eğimli yolda seyir halindeyken araçların teknik özellikleri, yükü ve yol yapısını dikkate alarak uygun vites ve hızla sürmeye yeterli özeni göstermemiş, uzun iniş eğimli yolda sık fren kullanımı ile araçların fren sisteminin ısınmasına ve fren etkisinin zayıflamasına sebebiyet vermişlerdir. Sanıkların idaresinde bulunan çekici ve buna bağlı yarı römorkun kontrolü kaybolmuş şekilde olay yerine geldiği, çekici ve fenni muayene süresi geçmiş durumdaki yarı römorku ile söz konusu kazaya neden oldukları, şehir içi hız limitlerine uymadıkları, yaya geçitlerine gelindiğinde hızın azaltılması gerektiği ancak buna uygun hareket etmedikleri, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları anlaşılmıştır.”

Kararda, dosyada yer alan bilirkişi raporları, kamera görüntüleri ile Adli Tıp Kurumu raporları uyarınca asli derecede kusurlu olan sanık Umut Gündüz’ün eyleminin ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma’, sanık Yunus Şataflı’nın da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu oluşturduğunun belirlendiği belirtildi.

FİRMA YETKİLİLERİNE BERAAT DE GEREKÇELİ KARARDA

Gerekçeli kararda şirket yetkilisi sanıklar K.G., M.A. ve K.M.G.'nin beraatine ilişkin şöyle denildi:

“Sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyete yeter nitelikte, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu, gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların, sanıklar aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı, ceza mahkumiyetinin, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiği, bu ispatın hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta olması gerektiği, yüksek bir olasılığa dayanılarak sanıkları cezalandırmanın, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına geleceği dikkate alınarak, CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine hüküm kuruldu."