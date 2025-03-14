Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 08:27

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:28

Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; seyir halindeki TIR'ın dorsesine, seyir halindeki kamyon çarptı. Kazaya karışan kamyona hızını alamayan yabancı plakalı bir TIR da arkadan çarptı. Kaza sonucu TIR ve kamyon şoförleri araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"BEN DURUP YANINA GİDENE KADAR..."

Kazayla ilgili konuşan TIR şoförü Servet Güler, "Sahurumuzu yaptık. Yakıt aldım, çıktım. Daha 500 metre gitmeden araç arkadan bir silkelendi. O an olayı tam anlayamadım. Aracı sağa park ettim. Baktım bana çarpmışlar. Ben durup yanına gidene kadar başka bir TIR da ona çarptı. İki aracın şoförü yaralı. Durumları genel olarak iyi gibiydi" dedi.