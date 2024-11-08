Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:40

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:40

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait ikametgâh ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 66 adet senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.