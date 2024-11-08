Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!
Burdur'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı aktarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait ikametgâh ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 66 adet senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Burdur #Operasyon #senet #Tefecilik
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Salim Güran'ın eşine 'jandarma' sorusu
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Hâkimin itirafı
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı