Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Burdur'da tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı aktarıldı.

Burdur'da tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:40

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait ikametgâh ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 66 adet senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Burdur #Operasyon #senet #Tefecilik

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