Kastamonu'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kastamonu'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğin önlenmesi için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlernin sürdüğü belirtildi.


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