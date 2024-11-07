Kastamonu'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!
Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğin önlenmesi için çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlernin sürdüğü belirtildi.
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