1. sınıf öğrencisine öğretmeninden akılalmaz tepki: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:05

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Birinci sınıfa başlayan A.Ç., okula uyum sağlayamaması üzerine ağlayarak annesini istedi. Görüntülerde, sınıf öğretmeni Ayşe I., ağlayarak annesini isteyen A.Ç.,’ye “Terbiyesiz” diyerek bağırdı.

Ardından A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen Ayşe I., "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" diyerek karşılık vermesi yer alıyor.

"OKULA İLK ADIMINI ATAN KIZIMIN 20 GÜNDE PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Sınıfta çekilen görüntüleri izledikten sonra okul yönetimine, kızının öğretmeninin değiştirilmesi yönünde müracaat ettiklerini söyleyen A.Ç.’nin babası G.Ç., “Kızımın okulun ikinci günü, böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Kızımın sınıfının değişmesi için müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Okulla ilk tanışan bir çocuğa böyle bağırılır mı? Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor. Kızım okula annesiyle gidip geliyor” dedi.