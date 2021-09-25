Ankara’da, öğrencilere yönelik ayrımcılık yapan öğretmenin sözleşmesi iptal edildi
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldı.
Ankara’da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dediği iddia edilen öğretmen için muhakkik görevlendirildiği ve sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi. Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Cumhuriyet, Ankara Mamak’taki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görevli M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine derste “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dediğini, parmak kaldıran öğrencilere de “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor” gibi sorular sorduğunu gündeme getirmişti. M.K’nin, duruma tepki gösteren velilere ise Zülfikâr kolyesine işaret ederek “Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu” yanıtını verdiği iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, söz konusu öğretmenin sözleşmesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edildi.
MEB da olaya ilişkin, “Ankara’da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara’da bir öğretmen ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmeli. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız” açıklaması yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
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