1 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:39

Güncelleme: 31.01.2024 - 16:39

İstanbul ilinde 1 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 35275161

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35275164

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 01/02/2024 02:00:00 - 01/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35275172

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 01/02/2024 04:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35275137

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKBIYIK, ALCAN, ALPER, ALTIN, ALTINKAYA, ALİ GÜLMEZ, ARABACI, AŞIK VEYSEL, BAMBU, BENER, BUDAK, ERKARAY, EZGİ, FEYYAZ UÇAR, HACI HÜSEYİN PEHLİVAN, HASAN ÖNEL, KEMAL, KOCADERE, KUBİLAY, KURTULUŞ, LABİRENT, MALKOÇ, MELEK, MEMDUH, OZAN, PEHLİVAN, TURAN, UFUK, ŞAFAK sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282430

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, MENEKŞE sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35275127

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282434

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah MARTI, ÇİMENLİ sk bölgelerinde 01/02/2024 13:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35273877

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273869

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1440. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273874

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272126

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2202., 2203., 2204., 2205., 2206., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2213., 2214., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., FETİH, MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 99. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35272116

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 01/02/2024 00:01:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35280226

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 01/02/2024 08:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277023

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1008., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277017

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 991., 998. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282539

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277011

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1017. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276701

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1393., 1394., 1410., 1411., İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276705

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276743

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah CAMİ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273770

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 01/02/2024 09:30:00 - 01/02/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35276155

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276164

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 01/02/2024 12:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35270771

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270780

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270777

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35282887

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 60., 61., 68. sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282881

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, IHLAMUR, ULUDAĞ sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282906

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah KUBİLAY, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, UYGUR, YENİ GÜNEŞ, İNANÇ sk bölgelerinde 01/02/2024 12:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35283049

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, KASSAMBAŞI, MAÇKA MEYDANI, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SİLAHHANE sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276307

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35273291

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276360

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273290

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, HALİKARNAS, KAVAKLI sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35273289

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, YAREN, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35276563

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MACAR BOSTANI, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, YENİ NESİL, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35276548

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 5.SÜMBÜL, KARLI, RUMELİ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276539

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.NİLÜFER, 10.GÜL, 5.SÜMBÜL, KARLI, RUMELİ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276084

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 01/02/2024 09:30:00 - 01/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276157

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 01/02/2024 12:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282607

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 01/02/2024 15:00:00 - 01/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35274720

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EVLİYA ATA, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / ŞEHREMİNİ mah DİBEKÇİ ALİ, YAYLA sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35274729

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, KALENDER MEKTEBİ, KİRAZLI MESCİT, TAŞTEKNELER sk / SÜLEYMANİYE mah AYŞEKADIN HAMAMI, BESİM ÖMERPAŞA, ELMARUF, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276435

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah GÜL DEDE, KAFZADE, KALFA, NİKAH, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, YENİ BUCAK sk / KARAGÜMRÜK mah KUYU ÇIKMAZI 1., REDİF, SOFALI ÇEŞME, İMAM CEMİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276436

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah FEVZİPAŞA, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER sk / ATİKALİ mah ESKİ ALTAY, FEVZİPAŞA, MEYMENET, YEDİ EMİRLER, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35283241

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, SİRKECİ İSTASYON sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35272055

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 01/02/2024 00:05:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276084

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 01/02/2024 09:30:00 - 01/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35276470

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, BİLGEHAN, DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, FESLEĞEN, GECE, GÖKKUŞAĞI, GÜLİSTAN, KAFİYE, KIRIM, RABAK, YANKI, YAĞIZ, YÜCEL, ÇAYIRCIK, İLAYDA, ŞİMŞEK, ŞİMŞEK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/02/2024 00:00:00 - 01/02/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35282886

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, GONCA, KENAN, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35282964

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., KARADUT, KAZIM KARABEKİR, KİRAZ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276147

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.KARACA, 1.PELİKAN, 2.NERGİZ, 2.YONCA, 2405., 3.PINAR, 3.VİŞNE, 3.ŞEN, 5.FATİH, 5.KARTAL, 5.ÇINAR, 6.LALE, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, KURUÇEŞME, MENEKŞELER sk bölgelerinde 01/02/2024 13:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277591

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35283094

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35277579

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35276358

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, PALAZOĞLU, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL sk bölgelerinde 01/02/2024 10:00:00 - 01/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35272063

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 01/02/2024 00:05:00 - 01/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35276154

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35276123

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 01/02/2024 09:00:00 - 01/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.