1 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 1 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il ve bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ISPARTA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 16°C, 25°C
Öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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