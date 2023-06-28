28 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:30

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı’nda kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



TEKİRDAĞ 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 13°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI 12°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



