Elektrik akımına kapıldı: 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:27

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:40

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki Emirhan Türker, demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emirhan Türker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı olan Türker’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın olduğu bölgede inceleme başlattı.