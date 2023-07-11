Elektrik akımına kapıldı: 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Sinop’un Türkeli ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:27
Abone Ol google-news

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki Emirhan Türker, demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emirhan Türker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı olan Türker’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın olduğu bölgede inceleme başlattı.


Sinop iş cinayeti İşçi

İlgili Haberler

Burdur'da iş cinayeti: Çukura inen işçi malzemelerin altında kaldı

Burdur'da iş cinayeti: Çukura inen işçi malzemelerin altında kaldı
Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen işçi öldü

Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen işçi öldü
Tekirdağ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler