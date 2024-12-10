10 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:01

SAKARYA ilinde 10 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16018, 16019, 19018, 34002, 34003, 34006, 34008, 34010, 34016, 34018, 34019, 34021, 34023, akmeşe, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, DAG AGZI, DAĞ YENİKÖY, DUDUKÖY/7, GÜVEN SK., KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16020, 34005, 34009, 34011, 34014, 34020, 34025, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, HAYELLER SK., HUNLAR, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde CAMI, CAMİ, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4005, 4006, 4012, ADA, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA SK., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., FEVZI ÇAKMAK, GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KASIMPATI SK., KAVAK SK., LALE SK., ORKİDE SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA mahallelerinde 1506, ASIMBEY, ASIMBEY SK., HARMANLIK, HARMANLIK CD., IŞIK SİTESİ 1 İÇİ YOLU, KAHRAMAN SK., KEÇİ DERESİ SK., LİMON SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., ŞAYAN SK., ŞENBAYRAK SK., TEM OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 10 Aralık Salı 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ALEV SEZER SK., ARIF YILDIZ, BAHÇELİEVLER SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL SK., GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLİZAR SK., IŞIK SİTESİ 3 İÇİ YOLU, KUMBAZ, KUMBAZ CD., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MINE, MİNE SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM, ÖZKUM CD., RÜSTEMPAŞA CD., SAATÇİ SK., SAHIL, SAHİL CD., SAKA, SAKA SK., SAZAN SK., SEYMEN SK., VAKIF CD., YALI SK., YONCA SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KOZLUK, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU CD., 2. CD., 31. CD., 39 NOLU, 40 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU CD., 52 NOLU SK., 59 NOLU SK., 75 NOLU, ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSU CD., BELEDİYE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., İsimsiz158, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NAKIS, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., PIRAHMETLER, SANAYİ CD., SÖGÜT, TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK mahallelerinde SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde ALACUMA CD., ALANCUMA CD., ALANCUMA İLKOKULU, DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE, TUAPSALAR mahallelerinde 307 NOLU, 604. SK., 805 SK., 807, 807 SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., FUADIYE, FUADİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 5009 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5018 SK., 5019 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5022 SK., 5023 SK., 5024 SK., 5043 SK., 5049 SK., 5058, 5058 SK., 5060 SK., 5062 SK., 5066 SK., 5068 SK., SEHIT AHMET ISÇI, SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER, ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3061, 3061 SK., ALEV, ALEV SK., DAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 10 Aralık Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAYA mahallelerinde AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 10 Aralık Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ mahallelerinde HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYİNLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde AYDENIZ, AYDENİZ SK., BEDİR, BEDİR SK., BİŞKEK SK., ÇIGDEM, ELBURUNİ SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HİCRET SK., İSTANBUL CD., KASGAR, KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., MEHMET AKİF, MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VİLDAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1506., 1507., 1508., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ANKARA CD., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, IKBALIYE, İKBALİYE, PINARLI mahallelerinde 161. SK., 4005 SK., 4031 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, ANADOLU OTOYOLU, BALIKLI/2, BALIKLI_1, CAMI_5, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ /1, PINARLI, PINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, KABAKOZ, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVİYE mahallelerinde GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, HASAT, MELEN SK., MİMARSİNAN CD., ŞANLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BİSMİL SK., ÇAMLIK SK., KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİRAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1404 NOLU, 286, SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKIN, AKIN SK., AKSU, ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ATA SK., ATLAS SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BARBAROS, BİLECİK CD., BİLGİN SK., CAMİLİ SK., CEYHAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAKIR SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DEVRAN, DICLE SK., DİCLE SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HAYAT, HİSAR SK., HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KALE SK., KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., LODOS, LODOS SK., MADEN, MADEN SK., MELEK, MERCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MİLLET SK., MUTLU SK., OK, OK SK., ORTA CD., ORTA/3, ORTA/4, PARKE, PARKE SK., PELIN, PELİN SK., PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SANCAK, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TOPRAK, TOPRAK SK., TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAYLA SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVİYE mahallelerinde AKBAŞ SK., BILGIN, TANK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVİYE mahallelerinde DEVRAN SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ÇAGATAY, ÇAĞATAY, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., KUDÜS CD., PUSULA, SITELER CD., SONGÜL, ÜNAL, ÜNLÜ, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN, YENİGÜN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, ATATÜRK, BAHÇECİK CD., DENIZ, DENİZ, DENİZ SK., GÖL, GÜZEL, GÜZEL SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, YAMAÇ, YAMAÇ SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13. CD., 3100. SK., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3164., 3167. SK., 3168. SK., 3169., D100 KARAYOLU, KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., ZEYNEP, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 109. SK., 7. CD., 94. SK., DARBOĞAZ SK., FEZA, FEZA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 11. CD., 129., 129. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 137. SK., 139., 139. SK., SAGLIK SK., SAĞLIK SK., SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 398. SK., 400. SK., 404., 404. SK., 409., 409. SK., ÇARK CD., DEĞİRMEN SK., EGEMEN SK., HALİT EVİN, HASAN TAHSİN SK., MEHMETÇİK SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, OSMANLI SK., SANAYİİ CD., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 138. SK., 140. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146., 146. SK., 147., 147. SK., 149., 149. SK., 151. SK., 153., 153. SK., 222., 222. SK., KANUNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 106. SK., 922, BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR CD., BARBAROS SK., CENGİZ TOPEL SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, FATİH CD., GIRDAP, HÜRRİYET SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KUBİLAY SK., MİMAR SİNAN SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCIKLI, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE, MESELI, MEŞELİ, ORTABURUN, UZUNKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN, 18 NİSAN CD., 2441. SK., 2451. SK., 2452., 2452. SK., 2453. SK., 2471. SK., 2472. SK., AŞAĞI ACILIK SK., AŞAĞI SK., AŞAĞIACILIK SK., COŞKUN SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇAYIRLAR/1, ÇİLENLER SK., EGREK, EĞREK SK., EVRİM SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., ILKE, İLKE SK., İPEK YOLU CD., İsimsiz157, KAMER, KAMER SK., KIZILCIKLI, KÖY İÇİ SK., KÖYIÇI, KÖYIÇI SK., KÖYIÇI1, KÖYİÇİ SK., KÖYİÇİ1 SK., MERIÇ CD., MERİÇ CD., MERVE SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN, ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, SARMAŞIK SK., ŞEKER CD., UZUNKÖY İÇ YOLU, VATAN CD., YESILDERE, YUKARIACILIK, YUKARIACILIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2465. SK., 2466. SK., 5129., ALBENI, ALBENİ CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., IZMIT, IZMIT CD., İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., NIZAMOGLU ISMAIL, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMİ SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 148. SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 413., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., AKPINAR SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 12:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KARAMAN, KARAPINAR, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1375 NOLU SK., 1444 KÜME EVLER, 1546 KÜME EVLER, 1578 KÜME EVLER, 1586 KÜME EVLER, 1587 KÜME EVLER, 1588, 1590, 1602-, 1602 KÜME EVLER, 1603, 1607 KÜME EVLER, 1610 KÜME EVLER, 1611, 1611 KÜME EVLER, 1612 KÜME EVLER, 1614 KÜME EVLER, 1617 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 1630 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1638 KÜME EVLER, 1639, 1639 KÜME EVLER, 1640 KÜME EVLER, 1641 KÜME EVLER, 1646 KÜME EVLER, 1648 KÜME EVLER, 1649 KÜME EVLER, 1650-, 1651 KÜME EVLER, 1652 KÜME EVLER, 1653-, 1653 KÜME EVLER, 1655, 1657-, 1658 KÜME EVLER, 1659 KÜME EVLER, 1661 KÜME EVLER, 1663 KÜME EVLER, 1665 KÜME EVLER, 1665 KÜMEEVLER, 1670 KÜME EVLER, 1671 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1676, 2003 NOLU, 2015 NOLU, 2016 NOLU SK., 2017 NOLU, 2027 NOLU, 2034 NOLU, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU, 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2135 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2169 NOLU, 217 NOLU CD., 2171 NOLU, 2174 NOLU, 2175 NOLU, 220 NOLU CD., 221., 226, 226., 227, 232., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., ADAPARK PARK İÇİ YOLU, AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL, AL SK., ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., ATALAY CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAPINAR, KARAPINAR CD., KAVAKLI, KAVAKLI/1, KIRMIZI, KIRMIZI SK., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SEHIT HIKMET CAN, SITELER, SİTELER, ŞEHİT HİKMET CAN CD., TUGBA SK., TUĞBA SK., ÜNIVERSITE, YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKENT PARKI İÇİ YOLU, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5018 NOLU, 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., ÇAGDAS, İsimsiz141, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AK, AK SK., BAHTİYAR SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇELİK SK., DARALI SK., DIBEKTAS, DINÇ, DİBEKTAŞ CD., DİNÇ SK., EGEMEN, GENÇ SK., GÜVERCİN SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KAYA, KAYA SK., KIRGIN SK., KISMET SK., TANIŞ SK., VİŞNE SK., ZARİF SK., ZEYTIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FİKRET SK., GÖKALP SK., MENEKŞE SK., PAPATYA SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1033 NOLU SK., 1034 NOLU SK., 1037 NOLU, 1068 NOLU, 1071 NOLU, 1071 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 1077 NOLU SK., 1077 NOLU, 1078 NOLU, 1079 NOLU, 1079 NOLU SK., 1081 NOLU SK., BAYRAMLAR SK., GÜRBÜZ SK., KERVAN, KERVAN SK., ÖĞRETMENLER SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., DR. NURİ BAYAR CD., HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., 897 NOLU SK., ARK SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİĞDEM SK., HOS SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., MELTEM SK., SENA SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1064 NOLU SK., 729 NOLU SK., AÇIK SK., BARIŞ SK., DÖNER SK., EĞİTİM SK., GÜLCE SK., HANCI SK., HOSNUT, HOŞ SK., HOŞNUT SK., KLAVUZ SK., ÖGRETMENLER, ÖGRETMENLER SK., ÜNAL OZAN, ÜNAL OZAN CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1072 NOLU SK., 1085 NOLU, 1085 NOLU SK., 1087 NOLU, 1087 NOLU SK., 1088 NOLU SK., 1090 NOLU SK., 1091 NOLU SK., 1220 NOLU, 1222 NOLU SK., 749 NOLU SK., BEYKALFA SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARASU, KUYU SK., PAŞA SK., TARIM, TARIM SK., TEK SK., TEKELER, TEKELER SK., YASA SK., YAŞAR SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Aralık Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 585 NOLU SK., 586 NOLU SK., 587 NOLU SK., 604 NOLU SK., ADNAN MENDERES, BEZGİN SK., BİLGE SK., CANLI SK., ULU, ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, SINANOGLU mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI KARASU YOLU, ÇOBAN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FEVZİ PAŞA CD., GAFFAR OKKAN, GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÜL SK., HACI ALİ SK., HACILAR, İsimsiz95, KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LİMANDERE YOLU, MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ SOK., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., PAPATYA, SAKARYA CD., SAKARYA_3, SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.