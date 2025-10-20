10 ay sonra yayımlanan iddianame soruları beraberinde getirdi: 'Neden bir tek AKP'li yok?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede adı geçen belediye başkanları tutuklu yargılanırken, hakkında 704 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş ise serbest…

"KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ"

İddianame sonrasında CHP kurmaylarından tepkiler peş peşe geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "O halde soralım; 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş çıktığı canlı TV yayınında kendi ağzıyla, 99 AKP - 27MHP - 21 kayyım belediyesi ve 132 kamu kuruluşu ile ihale ilişkisi kurduğunu itiraf ederken, neden İddianamede bir tek AKP’li, MHP’li belediye başkanı, bir tek merkezi hükümet bürokratı yok?" ifadelerini kullandı.

Günaydın, X hesabından şunları yazdı:

"Aziz İhsan Aktaş İddianamesi 578 sayfa halinde yayımlandı.

Böylece “2.000 sayfalık iddianameyi gördüm” diyen müflis pazarcıların açık yalanları -bir kez daha- ortaya çıktı, kimse kendilerinden utanma beklemiyor.

10 ay sonra yayımlanan iddianameye gelince..

Gizli tanıklı, hayali organizasyonlu da olsa İddianameyi inceleyip, kapsamlı değerlendirmemizi yapacağız.

Bu noktada şu vurguyu yapmanın tam zamanı:

Bir iddianamede olanların yanında olmayanlar da çok önemli..

Savcılar lehe ve aleyhe olan tüm delilleri toplamakla yükümlüdür.

O halde soralım; 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş çıktığı canlı tv yayınında kendi ağzıyla, 99 AKP - 27MHP - 21 kayyım belediyesi ve 132 kamu kuruluşu ile ihale ilişkisi kurduğunu itiraf ederken,

Neden İddianamede bir tek AKP’li, MHP’li belediye başkanı, bir tek merkezi hükümet bürokratı yok?

Yalnızca bu soru bile bu İddianame’nin siyasi amacını ortaya koymak için yeterlidir."

"BU NASIL BİR MANTIK?"

Halk TV'de gündemi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da yaptığı açıklamada Aktaş'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Başarır, "704 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş dışarıdayken yargılandığı suçun alt sınırı 4 yıl olan Zeydan Karalar cezaevinde. Bu nasıl bir mantıktır?" diye sordu.

Ayrıca iddianamede; suç örgütüne ait firmalardan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP’li Milletvekili Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla da CHP’li Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon lira rüşvet verildiği ileri sürüldü. Her iki milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

BULUT'TAN 'FEZLEKE' TEPKİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konu hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Bulut'un açıklaması şöyle:

"İsmimin, hiçbir somut delile dayanmayan iddianame görünümlü bir iftiranameye asılsız biçimde monte edilmeye çalışıldığını görüyorum. Bu operasyonel metin, tamamen Sarayın yargı kolunun kumpasından; yalan, iftira ve kurgudan ibarettir.

Söz konusu iftiraname, hukukun değil siyasetin kaleminden çıkmış; adalet duygusunu değil, siyasi saikleri rehber edinmiş bir metindir. Hiç bir somut delile dayanmayan bu kurgusal senaryodaki amaç, gerçeği çarpıtmak ve toplumu yanıltmaktır.

Bu beyhude çabanın esas amacının, iktidar yürüyüşümüze gölge düşürmek olduğu tüm toplum nezdinde aşikardır. Bu altı boş, mesnetsiz, çürük iddialarla siyaseti kirletmek ve muhalefeti susturmak isteyenlerin çabası beyhudedir.

Hayatım boyunca siyaseti dürüstlük ve şeffaflık üzerine inşa ettim. Bugüne kadar başkasına ait tek bir kör kuruşa minnet etmedim, etmem de… Gerçekleri çarpıtmakla, iftira atmakla, insanların onuruna saldırmakla kimse kendi kirliliğini gizleyemez. Hiç kimse, bu kirli oyunlarla ne beni ne de Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratabilir.

Konuya ilişkin hukuki süreçleri başlattığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla…."